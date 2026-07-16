Как пояснил 24 Каналу глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, законопроект предусматривает большие пошлины для стран, торгующих с Россией. На этом на протяжении многих лет настаивал Грэм.

Что будет означать принятие закона для России?

"В законопроекте упоминаются 5 крупнейших импортеров российского газа и нефти. Если действительно будут введены по крайней мере 100-процентные пошлины, то это будет абсолютно губительно для Москвы", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Можно сказать, что это просто "похоронит" возможность России зарабатывать на энергоресурсах. Ведь Европа в 2027 году также отказывается от закупок российского газа и нефти. К тому же введение этих санкций законом имеет определенную особенность.

"Трамп может сам вводить санкции, но когда они вводятся законом через Конгресс, их очень трудно отменить. Могут пройти десятилетия, измениться конъюнктура, может не быть ни Путина, ни Трампа, но Россия до сих пор будет находиться под этими санкциями", – добавил Рыбачук.

Россию могут ждать "адские санкции": смотрите видео

Эксперты уже вспоминают поправку Джексона – Веника, принятую в 70-х годах для того, чтобы наказать Советский Союз за то, что евреев не выпускали за границу. Еще в 1990-х годах Украина по-прежнему находилась под этими санкциями, хотя мы не имели ничего общего с решениями СССР. Точно так же Россия лишь спустя годы избавилась от действия этого закона.

Это иллюстрация того, как сложно отменить законодательную инициативу. Для нас важно, чтобы Трамп не просто использовал этот закон для давления на Россию, а чтобы он реально запустил все эти механизмы,

– подчеркнул Рыбачук.

Ведь закон дает право президенту применять эти санкции. Линдси Грэм приложил много усилий, чтобы это наконец произошло, и лучшим почтением его памяти со стороны Трампа станет принятие этого важного документа.

Что касается Ирана и "Хезболлы", то есть возможность включить их в законопроект. Но для нас самое важное – чтобы Россию наконец лишили возможности зарабатывать деньги на убийстве украинцев.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Линдси Грэм хотел бы, чтобы этот законопроект был принят. Президент добавил, что есть большая вероятность, что это все-таки произойдет, однако окончательное решение еще не принято.