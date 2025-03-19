Санкції проти Росії послаблять після домовленості про припинення вогню в Україні, – Віткофф

У Трампа відповіли, коли можуть послабити санкції проти Росії. Зокрема це може відбутися вже після досягнення домовленості щодо припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, якого цитує видання Clash Report.

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Коли з Росії можуть зняти частину санкцій

Віткофф розповів, що санкції проти Росії таки послаблять. Однак це відбудеться лише за умови перемир'я в Україні.

Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні,

– зазначив Віткофф.

Зауважимо, що на думку спецпосланника Трампа, повне припинення вогню в Україні можливе вже за кілька тижнів. Крім того, він переконаний, що Путін буде "діяти добросовісно" у питанні перемир'я в Україні.

Також Віткофф зазначив, що Росія залишається "критично важливою країною" для взаємин зі Сполученими Штатами. Він також додав, що зустріч між Путіним і Трампом цілком можлива.