Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії запровадженням мит через її торговельні зв'язки з Росією. Така риторика може свідчити про намір Білого дому вже найближчим часом перейти від заяв до дій.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що для російської економіки найболючішими є не стільки нові санкції, скільки втрата позитивних очікувань. Він припустив, що такі заяви Трампа можуть свідчити про початок нового санкційного етапу.

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Як Трамп тисне на Індію через російську нафту?

Заява Трампа про можливі мита прозвучала як сигнал для Індії, яка досі активно купувала російську нафту. У разі збереження співпраці з Москвою, Делі може опинитися під новим торговельним тиском.

Якщо Індія збереже торговельні відносини з Росією, до 25% мит можуть додатися додаткові заходи,

– зазначив інвестиційний банкір.

За словами Сергія Фурси, Індія вже заявила про готовність замінити постачання з Росії на нафту з арабських країн. Саудівська Аравія, Емірати та ОПЕК можуть компенсувати обсяги.

Чим зараз живе російська економіка?

Нафта й газ, які Росія продає сьогодні, вже не є основним джерелом її бюджету. Кремль досі витрачає запаси, накопичені за десятиліття енергетичного експорту.

Зараз вони живуть не за рахунок тієї нафти, що продають, а коштом запасів від продажу за останні 20–30 років,

– пояснив Сергій Фурса.

Він наголосив, що будь-які санкції чи нові дії США впливають не лише фінансово, а й психологічно. Якщо змінюються очікування – це вже б'є по економіці.

Що змінюють санкції у психології ринку?

Погіршення очікувань – найболючіше для російської економіки, адже саме вони формують інвестиційну поведінку. Нові санкції від США здатні зруйнувати ілюзію безкарності.

Економіка – це про очікування. Санкції ці очікування змінюють і б’ють по голові російській економіці,

– зазначив Сергій Фурса.

За його словами, останні пів року Росія не стикалася з новими обмеженнями, і це створило враження стабільності. Заява Трампа порушила цей комфорт.