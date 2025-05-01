Білий дім готує продаж зброї Україні: на сайті Конгресу знайшли підтвердження

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім готує продаж Україні продукції військового призначення на суму від 50 мільйонів доларів. Підтвердження цьому є на сайті Конгресу.

Відповідне повідомлення є у переліку записок та документів за 29 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Конгресу.

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США готують продаж Україні зброї

На сайті Конгресу під номером EC-859 є записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до Комітету із закордонних справ.

Нею повідомили про запропоновану ліцензію на експорт "товарів оборонного призначення … Україні на суму 50 мільйонів доларів або більше". Йдеться, зокрема, про технічні дані та оборонні послуги.

Повідомлення було надіслано на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь.

Нагадаємо, що про схвалення експорту зброї в Україну на суму 50 мільйонів доларів шляхом прямих комерційних продажів (DCS) першими заявили у Kyiv Post.

Усі DCS проходять тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж зброї за кордон. Новина полягає в тому, що це (продаж зброї – 24 Канал) триває, усупереч усім прогнозам, що Трамп повністю припинить співпрацю з Україною,

– розповів аналітик для видання.

Це, до слова, перший подібний дозвіл після повернення Трампа до Білого дому.