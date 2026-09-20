"У людей дивні думки": Макрон різко відповів на зазіхання Трампа на французькі острови

Франція різко відреагувала на спробу привласнити її заморські території в Атлантичному океані. Приводом стала публікація американським лідером карти, де французький архіпелаг раптово опинився під прапором США.

Макрон особисто прибув на острови Сен-П'єр і Мікелон, щоб підтвердити їх приналежність Парижу, повідомляє BFMTV.

Що відповів Макрон на зазіхання Трампа?

Французький лідер наголосив, що архіпелаг тісно пов'язаний з його країною і назавжди залишається французьким. Він також доволі іронічно прокоментував дії очільника Білого дому.

Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі,

– зазначив Макрон.

Сен-П'єр і Мікелон розташований біля узбережжя Канади, і саме там у неділю Макрон зустрічається з канадським прем'єром Марком Карні. За словами президента Франції, ця зустріч є сильним сигналом на тлі торговельної війни, яку Трамп розгорнув проти Оттави.

Через стрімке зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, Париж шукає нові джерела постачання. Макрон сподівається, що Канада зможе збільшити експорт скрапленого газу до Європи. Водночас Марк Карні нещодавно відвідав Страсбург, де закріпив зближення своєї країни з Європейським Союзом.

Така співпраця викликала різке невдоволення у Вашингтоні. Дональд Трамп пригрозив запровадити серйозні мита проти ЄС, якщо Канада набуде статусу асоційованого члена європейського блоку. У відповідь канадський прем'єр запевнив, що його країна не піддасться на шантаж.

Зазначимо, Трамп має чимало територіальних амбіцій. Нещодавно він опублікував карту, на якій під американським прапором зображені Канада, Мексика, Гренландія, Ісландія та низка країн Карибського басейну.

Публікація викликала реакцію в цих державах: зокрема, міністр закордонних справ Ісландії викликав посла США для пояснень, а прем'єри Ісландії та Данії наголосили на неприпустимості будь-яких зазіхань на суверенітет їхніх країн і Гренландії. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила, що її країна є незалежною та суверенною державою.

Раніше президент США підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Водночас Канада заявила, що не визнаватиме односторонню зміну назви водойми, яка розташована на кордоні двох країн.