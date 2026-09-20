Макрон лично прибыл на острова Сен-Пьер и Микелон, чтобы подтвердить их принадлежность Парижу, сообщает BFMTV.

Что ответил Макрон на посягательства Трампа?

Французский лидер подчеркнул, что архипелаг тесно связан с его страной и навсегда останется французским. Он также довольно иронично прокомментировал действия главы Белого дома.

Мы не будем повторять это каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они говорят странные вещи,

– отметил Макрон.

Сен-Пьер и Микелон расположены у побережья Канады, и именно там в воскресенье Макрон встречается с канадским премьером Марком Карни. По словам президента Франции, эта встреча является сильным сигналом на фоне торговой войны, которую Трамп развернул против Оттавы.

Из-за стремительного роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, Париж ищет новые источники поставок. Макрон надеется, что Канада сможет увеличить экспорт сжиженного газа в Европу. В то же время Марк Карни недавно посетил Страсбург, где закрепил сближение своей страны с Европейским Союзом.

Такое сотрудничество вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. Дональд Трамп пригрозил ввести серьезные пошлины против ЕС, если Канада получит статус ассоциированного члена европейского блока. В ответ канадский премьер заверил, что его страна не поддастся шантажу.

Отметим, что у Трампа немало территориальных амбиций. Недавно он опубликовал карту, на которой под американским флагом изображены Канада, Мексика, Гренландия, Исландия и ряд стран Карибского бассейна.

Эта публикация вызвала реакцию в этих государствах: в частности, министр иностранных дел Исландии вызвал посла США для объяснений, а премьеры Исландии и Дании подчеркнули недопустимость любых посягательств на суверенитет их стран и Гренландии. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила, что ее страна является независимым и суверенным государством.

Ранее президент США подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. В то же время Канада заявила, что не признает одностороннее изменение названия водоема, расположенного на границе двух стран.