Шанс ескалації зростає: навіщо Лавров відправився до КНДР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 липня відвідав КНДР. Зустріч з Кім Чен Ином є черговою зустріччю Росії з ключовими партнерами, яка може призвести до ескалації.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що країна-агресорка з підтримкою партнерів може готуватись одразу до двох "спецоперацій". Саме тому США зараз варто бути уважними.

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Навіщо Лавров відправився до КНДР?

За словами політолога, часом США вигідно не просто лякати Європу загрозами з боку Росії, а й те, щоб вона справді її відчувала. Зустріч Лаврова з Кім Чен Ином стала не першою за останній місяць, коли російський посадовець, який "відповідає" за війну, їде з візитом до країн-союзників країни-агресорки.

Точно щось готується на дуже серйозному рівні, в цьому немає жодних сумнівів. Ми знаємо, що наскільки Північна Корея готова відповідати на запити Росії, настільки Росія буде відповідати взаємністю. Тобто збільшуються шанси ескалації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні,

– наголосив він.

Так, з підтримкою країни-агресорки КНДР може досягнути цілей щодо створення ядерної тріади, отримати технології щодо створення зброї, авіації та систем ППО. США це ігнорувати не можна, адже поруч її стратегічні партнери – Японія та Південна Корея.

"Спецоперації" Путіна з Північною Кореєю щодо нападу на країни НАТО, ЄС та нападу на Південну Корею можуть розпочатись одночасно,

– підкреслив Буряченко.

Він додав, що нові агресії будуть справжнім викликом для Трампа, якому і так не дуже зараз вдається втілювати свої плани, особливо економічні. Іран, КНДР та Росія не будуть чекати, поки президент США буде шукати успішну для себе комбінацію, а навпаки будуть здійснювати двосторонні зустрічі, щоб мінімізувати американський сплив на світ.

До слова, Пхеньян постачає країні-агресорці до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні. Крім того, Кім Чен Ина відправляє балістичні ракети та артилерійські системи. Росія ж "віддячує" грішми та технологіями, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію КНДР.