На "Шахедах" зʼявилися ракети Р-60, розвернуті назад: в ISW пояснили, навіщо така модернізація

Росія тестує нову модифікацію безпілотника "Шахед" з ракетою Р-60, спрямованою назад. Така зміна дозволяє дрону захищати себе від українських літаків і продовжувати рух до призначеної цілі.

Про нову модифікацію російських дронів розповіли в ISW.

Дивіться також Нова російська зброя: у Defense Express розібрали, чи зможуть росіяни запускати "Герані" з Су-25

Навіщо росіяни тестують нову модифікацію "Шахеда"?

Раніше окупанти оснащували "Шахеди" ракетами Р-60, спрямованими вперед. Це робили для того, аби атакувати українські гелікоптери та літаки, які збивали ворожі дрони. Новий перехід свідчить про те, що цільове призначення модифікованого дрона змінилося.

Спочатку росіяни використовували БпЛА з ракетами Р-60, спрямованими вперед, щоб знищити українські літаки. Тепер вони використовують ракети, спрямовані назад, щоб навпаки захистити безпілотник, якщо він зіткнеться з літаком.

Це дозволяє БпЛА загрожувати українським літакам та продовжувати рух до своєї початкової цілі. Головна мета російських військ – це уникати інших дронів та підірвати українську ППО.

Також в ISW зазначили, що 8 лютого 2026 року український безпілотник-перехоплювач збив "Шахед", оснащений ракетами Р-60, спрямованими назад.

Що ще відомо про російську зброю?