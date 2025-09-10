Укр Рус
Геополітика Європа Резервісти ТрО Польщі можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 19 воєводствах
10 вересня, 08:34
2

Резервісти ТрО Польщі можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 19 воєводствах

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Польщі скоротили час явки для резервістів Військ територіальної оборони через порушення повітряного простору російськими безпілотниками.
  • Резервісти в різних воєводствах повинні прибути на виклик упродовж 6 – 24 годин залежно від регіону.
  • Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, що спричинило підняття авіації та закриття аеропортів.

Вночі під час масованої атаки кілька російських цілей порушили повітряний простір НАТО. Внаслідок цього у Польщі вже кілька годин триває операція зі знешкодження об'єктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Війська територіальної оборони Польщі.

Чому у Польщі скоротили термін явки резервістів ТрО?

У Польщі 10 вересня ухвалили рішення скоротити час явки для військовослужбовців Військ територіальної оборони (WOT). Це пов'язано з нещодавніми порушеннями повітряного простору країни російськими "Шахедами" та активізацією наземних пошуково-рятувальних груп.

Згідно з новими правилами, резервісти у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах мають прибути за викликом упродовж 6 годин.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах час явки становитиме 12 годин.

В інших регіонах країни резервісти повинні прибути менш ніж за добу. 

Що відомо про "Шахеди" у Польщі?