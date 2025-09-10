Резервісти ТрО Польщі можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 19 воєводствах
- У Польщі скоротили час явки для резервістів Військ територіальної оборони через порушення повітряного простору російськими безпілотниками.
- Резервісти в різних воєводствах повинні прибути на виклик упродовж 6 – 24 годин залежно від регіону.
- Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, що спричинило підняття авіації та закриття аеропортів.
Вночі під час масованої атаки кілька російських цілей порушили повітряний простір НАТО. Внаслідок цього у Польщі вже кілька годин триває операція зі знешкодження об'єктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Війська територіальної оборони Польщі.
Дивіться також "Акт війни": у США відреагували на російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі
Чому у Польщі скоротили термін явки резервістів ТрО?
У Польщі 10 вересня ухвалили рішення скоротити час явки для військовослужбовців Військ територіальної оборони (WOT). Це пов'язано з нещодавніми порушеннями повітряного простору країни російськими "Шахедами" та активізацією наземних пошуково-рятувальних груп.
Згідно з новими правилами, резервісти у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах мають прибути за викликом упродовж 6 годин.
У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах час явки становитиме 12 годин.
В інших регіонах країни резервісти повинні прибути менш ніж за добу.
Що відомо про "Шахеди" у Польщі?
- У ніч проти 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, через що там підняли авіацію та збили кілька дронів.
- Три аеропорти були тимчасово закриті.
- Прем'єр Дональд Туск повідомив Генерального секретаря НАТО про ситуацію та перебуває у постійному контакті з командуванням Альянсу.
- Туск також заявив, що наразі в країні триває операція у зв'язку з численними порушеннями польського повітряного простору.