Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Війська територіальної оборони Польщі.

Чому у Польщі скоротили термін явки резервістів ТрО?

У Польщі 10 вересня ухвалили рішення скоротити час явки для військовослужбовців Військ територіальної оборони (WOT). Це пов'язано з нещодавніми порушеннями повітряного простору країни російськими "Шахедами" та активізацією наземних пошуково-рятувальних груп.

Згідно з новими правилами, резервісти у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах мають прибути за викликом упродовж 6 годин.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах час явки становитиме 12 годин.

В інших регіонах країни резервісти повинні прибути менш ніж за добу.

Що відомо про "Шахеди" у Польщі?