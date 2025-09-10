Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Войска территориальной обороны Польши.
Почему в Польше сократили срок явки резервистов ТрО?
В Польше 10 сентября приняли решение сократить время явки для военнослужащих Войск территориальной обороны (WOT). Это связано с недавними нарушениями воздушного пространства страны российскими "Шахедами" и активизацией наземных поисково-спасательных групп.
Согласно новым правилам, резервисты в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах должны прибыть по вызову в течение 6 часов.
В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах время явки составит 12 часов.
В других регионах страны резервисты должны прибыть менее чем за сутки.
Что известно о "Шахедах" в Польше?
- В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, из-за чего там подняли авиацию и сбили несколько дронов.
- Три аэропорта были временно закрыты.
- Премьер Дональд Туск Туск сообщил Генеральному секретарю НАТО о ситуации и находится в постоянном контакте с командованием Альянса.
- Туск также заявил, что сейчас в стране продолжается операция в связи с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства.