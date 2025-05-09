Росія й так усе віддає Китаю: Сі Цзіньпін мав лише одну причину приїзду до Путіна

Сі Цзіньпін приїхав до Москви, щоб "передати привіт" і показати, що має вплив на Росію. Китай бачить у Росії вигідного економічного партнера.

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сі Цзіньпін приїхав до Росії, щоб показати, що вона залишається у сфері впливу Пекіна. Дональд Трамп намагається віддалити Росію від Китаю, але Пекін цьому активно протидіє.

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Саме тому Сі приїхав, щоб продемонструвати Трампу, що Росія – не його.

Як на мене, головна мета візиту саме така – Сі хотів показати свою силу й "передати привіт" Трампу. Бо насправді Росія вже й так віддає Китаю все, що той хоче. У Кремлі добре розуміють, наскільки залежні, й не ризикують перечити "старшому брату" з Пекіна,

– сказав Несвітайлов.

Він додав, що зараз Китай почав відвертіше говорити про війну в Україні. І це не дивно – Китай отримує з неї вигоду. Йому не потрібно, щоб війна закінчилася.

Йому вигідно, щоб Росія ще більше залежала, щоб на неї тиснули новими санкціями. Бо сам Китай через це майже не страждає. Вторинні санкції боляче не б'ють – тож Пекін спокійно користується ситуацією,

– пояснив Несвітайлов.

Несвітайлов додав, що Китай бачить, наскільки слабко зараз поводяться США. Можливо, вони не були такими вразливими вже десятки років. І Пекін хоче використати цей момент. Для цього Сі потрібна Росія – як джерело ресурсів і ядерної зброї.