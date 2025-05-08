Сі Цзіньпін прибув в Кремль на зустріч з Путіним
- Сі Цзіньпін прибув в Кремль на зустріч з Владіміром Путіним.
- Російський диктатор заявив, що парадний розрахунок військ КНР на параді 9 травня в Москві буде найбільшим із іноземних.
Напередодні стало відомо, що Сі Цзіньпін приїхав до Москви. Вже сьогодні лідер Китаю прибув в Кремль на зустріч з російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кремля та росЗМІ.
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Сі прибув в Кремль на зустріч з Путіним
В Кремлі в четвер, 8 травня, розпочалася церемонія офіційної зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна.
Сі Цзіньпін прибув на зустріч з Путіним: дивіться відео
Відомо, що війська Китаю братимуть участь у параді на Красній площі. Російські ЗМІ пишуть, що Путін сказав, що парадний розрахунок військ КНР на параді в Москві буде найбільшим із іноземних. Сам Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним заявив, що "дуже радий взяти участь в урочистостях", які відбудуться 9 травня.
Як пишуть росЗМІ, Путін на зустрічі заявив, що "Росія і Китай розвивають зв'язки на благо народів обох країн і "не проти будь-кого".
До слова, Путін назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом".
Нагадаємо, що китайський лідер прибув до Москви в середу, 7 квітня, з чотириденним державним візитом. Він приїхав, аби долучитися до заходів, організованих Кремлем до 9 травня.