Панда-дипломатія повертається: Сі Цзіньпін зробив Трампу незвичний подарунок

Китай відправив до Сполучених Штатів двох бамбукових ведмедів, які вже днями оселяться у зоопарку Атланти. Про відновлення практики панда-дипломатії особисто оголосив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Китайський лідер привіз до Вашингтона новину про передачу двох тварин на ім'я Пін Пін та Фучуань. За даними китайських медіа, ім'я Фучуань перекладається як "подвійне благословення", тоді як Пін Пін означає "мир, мир".

Як відроджується панда-дипломатія?

Під час переговорів у Вашингтоні очільник Китаю наголосив на важливості цього кроку для подальшого зміцнення двосторонніх відносин.

"У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди – Пін Пін і Фучуань – прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцями", – повідомив Сі Цзіньпін у Білому домі.

Він також підкреслив, що великі панди історично залишаються символом дружби між китайським та американським народами. Пекін десятиліттями використовує цих тварин як дипломатичний інструмент, передаючи їх у дарунок або оренду іншим країнам.

Як працює традиція панда-дипломатії?

Традиція панда-дипломатії між США та Китаєм розпочалася ще у 1972 році з передачі ведмедів Національному зоопарку у Вашингтоні. За заведеним правилом, у періоди напруженості між державами Пекін повертає тварин додому, а після досягнення домовленостей відновлює оренду.

Наразі зоопарк Атланти залишається єдиним закладом у Сполучених Штатах, де мешкають ці рідкісні тварини. Попереднє вивезення останніх трьох панд із Вашингтона відбулося у жовтні 2025 року через чергове охолодження відносин.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, лідер КНР прибув до США з триденним державним візитом уперше за понад десятиліття. Дональд Трамп особисто зустрів китайського колегу на авіабазі Ендрюс із почесною вартою та військовими салютами.