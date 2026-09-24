Китайский лидер привез в Вашингтон новость о передаче двух животных по имени Пин Пин и Фучуань. По данным китайских СМИ, имя Фучуань переводится как "двойное благословение", тогда как Пин Пин означает "мир, мир".

Как возрождается "панда-дипломатия"?

Во время переговоров в Вашингтоне глава Китая подчеркнул важность этого шага для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

"У меня есть хорошая новость. Через несколько дней две панды – Пин Пин и Фучуань – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и познакомятся с американцами", – сообщил Си Цзиньпин в Белом доме.

Он также подчеркнул, что большие панды исторически остаются символом дружбы между китайским и американским народами. Пекин десятилетиями использует этих животных в качестве дипломатического инструмента, передавая их в дар или в аренду другим странам.

Как работает традиция "панда-дипломатии"?

Традиция "панда-дипломатии" между США и Китаем началась еще в 1972 году с передачи медведей Национальному зоопарку в Вашингтоне. По сложившемуся правилу, в периоды напряженности между государствами Пекин возвращает животных домой, а после достижения договоренностей возобновляет аренду.

В настоящее время зоопарк Атланты остается единственным заведением в Соединенных Штатах, где обитают эти редкие животные. Предыдущая вывозка последних трех панд из Вашингтона состоялась в октябре 2025 года из-за очередного охлаждения отношений.

Как уже сообщалось на нашем сайте, лидер КНР прибыл в США с трехдневным государственным визитом впервые за более чем десятилетие. Дональд Трамп лично встретил китайского коллегу на авиабазе Эндрюс с почетным караулом и военными салютами.