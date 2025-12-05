"Корона із Зеленського не впаде": у Польщі прокоментували відмову Навроцького їхати в Україну
- Кароль Навроцький відмовився їхати в Україну.
- Радослав Сікорський заявив, що Зеленському варто було б проявити ініціативу.
Кароль Навроцький не хоче їхати в Україну. На його думку, Володимир Зеленський має подякувати Варшаві за допомогу і сам приїхати до Польщі.
Позицію Навроцького прокоментував речник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Дипломат заявив, що Володимиру Зеленському варто було б проявити ініціативу і зробит візит першому, передає 24 Канал із посиланням на RMF FM.
Що сказав Сікорський про можливий візит Зеленського до Польщі?
Сікорський зізнався, що вимагання поклонів від країни, яка бореться за своє виживання, викликає у нього огиду. Водночас він вважає, що "у президента Зеленського корона з голови б не впала", якби він першим навідався до Варшави.
Журналіст Томаш Терліковський нагадав, що за дипломатичними правилами президент, який довше перебуває на посаді, приймає молодшого за "стажем". На це Сікорський заявив, що "війна змінює правила".
Нагадаємо, що наприкінці жовтня керівник Бюро міжнародної політики при офісі президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Каролем Навроцьким, то він має приїхати до Варшави.
24 листопада, під час візиту до Праги, Кароль Навроцький підтвердив, що чекає Зеленського у Варшаві й сподівається, що той прийме його запрошення.
Що відомо про останні заяви Навроцького щодо України?
- Кароль Навроцький виступає проти членства України в НАТО та ЄС, допоки не будуть вирішені "історичні питання" між Києвом і Варшавою.
- Президент Польщі вперше вирішив не продовжувати закон про допомогу українцям.
- Водночас Навроцький відмовився зустрічатися із угорським прем'єром Віктором Орбаном через те, що той відвідав Москву.
- Також польський лідер розкритикував "мирний план Трампа", за те, що той винагороджує агресора.