"Корона із Зеленського не впаде": у Польщі прокоментували відмову Навроцького їхати в Україну

Кароль Навроцький не хоче їхати в Україну. На його думку, Володимир Зеленський має подякувати Варшаві за допомогу і сам приїхати до Польщі.

Позицію Навроцького прокоментував речник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Дипломат заявив, що Володимиру Зеленському варто було б проявити ініціативу і зробит візит першому, передає 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Що сказав Сікорський про можливий візит Зеленського до Польщі?

Сікорський зізнався, що вимагання поклонів від країни, яка бореться за своє виживання, викликає у нього огиду. Водночас він вважає, що "у президента Зеленського корона з голови б не впала", якби він першим навідався до Варшави.

Журналіст Томаш Терліковський нагадав, що за дипломатичними правилами президент, який довше перебуває на посаді, приймає молодшого за "стажем". На це Сікорський заявив, що "війна змінює правила".

Нагадаємо, що наприкінці жовтня керівник Бюро міжнародної політики при офісі президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Каролем Навроцьким, то він має приїхати до Варшави.

24 листопада, під час візиту до Праги, Кароль Навроцький підтвердив, що чекає Зеленського у Варшаві й сподівається, що той прийме його запрошення.

Що відомо про останні заяви Навроцького щодо України?