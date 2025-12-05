"Корона с Зеленского не упадет": в Польше прокомментировали отказ Навроцкого ехать в Украину
- Кароль Навроцкий отказался ехать в Украину.
- Радослав Сикорский заявил, что Зеленскому стоило бы проявить инициативу.
Кароль Навроцкий не хочет ехать в Украину. По его мнению, Владимир Зеленский должен поблагодарить Варшаву за помощь и сам приехать в Польшу.
Позицию Навроцкого прокомментировал представитель МИД Польши Радослав Сикорский. Дипломат заявил, что Владимиру Зеленскому стоило бы проявить инициативу и сделать визит первому, передает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что сказал Сикорский о возможном визите Зеленского в Польшу?
Сикорский признался, что требование поклонов от страны, которая борется за свое выживание, вызывает у него отвращение. В то же время он считает, что "у президента Зеленского корона с головы бы не упала", если бы он первым наведался в Варшаву.
Журналист Томаш Терликовский напомнил, что по дипломатическим правилам президент, который дольше находится в должности, принимает младшего по "стажу". На это Сикорский заявил, что "война меняет правила".
Напомним, что в конце октября руководитель Бюро международной политики при офисе президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Каролем Навроцким, то он должен приехать в Варшаву.
24 ноября, во время визита в Прагу, Кароль Навроцкий подтвердил, что ждет Зеленского в Варшаве и надеется, что тот примет его приглашение.
Что известно о последних заявлениях Навроцкого относительно Украины?
- Кароль Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО и ЕС, пока не будут решены "исторические вопросы" между Киевом и Варшавой.
- Президент Польши впервые решил не продлевать закон о помощи украинцам.
- В то же время Навроцкий отказался встречаться с венгерским премьером Виктором Орбаном из-за того, что тот посетил Москву.
- Также польский лидер раскритиковал "мирный план Трампа", за то, что тот вознаграждает агрессора.