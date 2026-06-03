"Зеленський припустився помилки": Сікорський розкрив деталі переговорів про підрозділ героїв УПА

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський розповів про закулісні перемовини з Україною стосовно присвоєння українському підрозділу найменування Героїв УПА. У Польщі сподіваються, що Україна знайде "спосіб виправити цю помилку".

Про це детальніше повідомляє Polsat News.

До теми Скандал з "Героями УПА": Сибіга прокоментував рішення Зеленського та звернувся до поляків

Які подробиці розкрив Сікорський?

Під час зустрічі з мешканцями Тарногрода в Люблінському воєводстві главу МЗС Польщі Радослава Сікорського запитали про рішення Володимира Зеленського присвоїти підрозділу ССО назву "Героїв УПА".

Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки,

– сказав глава МЗС Польщі.

Він наголосив, що історичні питання є складними, і не всі постаті можуть однаково сприйматися різними країнами, однак існують межі чутливості.

Міністр зазначив, що для України УПА асоціюється з боротьбою проти радянської влади, тоді як у Польщі – з подіями Волині, тому Варшава очікує врахування цього контексту. Він також повідомив, що між сторонами тривають непублічні консультації, і висловив сподівання на пошук рішення, яке дозволить зняти напругу.

За словами Сікорського, Польща має право на розчарування, але водночас не можна допустити, щоб російська пропаганда погіршила відносини між двома державами.

Чи можуть Зеленського позбавити ордена Білого Орла за найменування підрозділу?

Кароль Навроцький повідомив, що 8 червня заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла, під час якого можуть розглянути питання про можливе позбавлення президента Володимира Зеленського цієї нагороди.

Експрезидент Польщі Анджей Дуда заявив, що нагороду українському президенту вручали в інший час і за інших умов. Поведінка Зеленського, за його словами, змінилася. Тепер же рішення буде за Навроцьким.

Мер Львова Андрій Садовий у відповідь зауважив, що цікаво буде побачити, яким чином Навроцький той "забиратиме" відзнаку в українських військових.

Ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши на необхідності збереження взаєморозуміння між народами.