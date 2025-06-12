Путін знущається з мирних зусиль Трампа, атакуючи українські міста, – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські обстріли мирних українських міст демонструють, що глава Кремля Владімір Путін відверто зневажає мирні ініціативи Дональда Трампа. Він зазначив, що необхідно розробити стратегію, як допомогти Україні захиститися від атак Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Як Сікорський прокоментував російські обстріли

Сікорський зробив гучну заяву перед початком зустрічі у форматі "Веймар плюс", який об’єднує провідні країни Європи – Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію, Велику Британію та ЄС.

Головна мета цієї ініціативи – зміцнення безпеки та підтримка України в умовах війни.

Владімір Путін знущається з мирних зусиль президента Дональда Трампа. Президент Трамп намагався домогтися припинення вогню і прямих переговорів між обома сторонами, але замість цього масштаби російських атак на українські цивільні об'єкти збільшилися,

– наголосив Сікорський.

Очільник польського МЗС також підкреслив необхідність розробки чіткої стратегії допомоги Україні для захисту від цих нападів.

Крім того, Сікорський повідомив, що порушить на зустрічі питання про російські кораблі, так званого "тіньового флоту"..

"Вони дуже старі, перевозять багато нафти, плавають під екзотичними прапорами або взагалі не мають прапорів. Вони становлять матеріальну загрозу", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявляв, що НАТО буде ставати дедалі сильнішим. Водночас Росія, яка намагатиметься відновити імперію, зазнаватиме втрат.