Європа повинна готуватися до наступної агресії Росії до 2030 року, – Сікорський

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський вважає, що наразі Росія не може розпочати ще одне вторгнення. Це пов'язано з тим, що її ресурси залучені до війни в Україні.

Однак, європейським країнам варто підготуватися до російської агресії до 2030 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в ефірі TOK FM.

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Що заявив Сікорський про російську агресію

Сікорський наголосив на тому, що Росія не зможе перемогти Україну. Саме через це вона і не намагатиметься напасти на інші країни. Проте європейським партнерам потрібно продумати всі варіанти.

Росія поки що не в змозі перемогти саму Україну, тому вона не буде готова до ширшого наступу одразу. Але якби Україна була змушена капітулювати, якби, наприклад, Росія заволоділа промисловими та людськими ресурсами України, українською армією – найбільшою армією на нашому боці в Європі – тоді цей розрахунок змінився б,

– заявив Сікорський.

Він також висловив сподівання, що переговори, які відбувають у Саудівській Аравії, уможливлять перемир'я та призведуть до миру в майбутньому.

Додамо, що раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія готує наступ на країни Балтії. На його думку, для цього країні-агресорці знадобиться 4 – 6 років.

Він додав, що європейські лідери недооцінюють загрозу з боку Кремля та зазначив, що Росія використовує дезінформацію, аби переконати Європу у відсутності агресивних намірів.