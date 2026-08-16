"Європейський легіон" замість армії: Сікорський запропонував залучити українців до нових сил ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із ініціативою щодо створення "Європейського легіону". Цей новий військовий підрозділ має стати цілеспрямованою та постійною силою Європейського Союзу, до складу якої увійдуть досвідчені професіонали, зокрема й загартовані в боях українські ветерани після завершення війни проти Росії.

Про це повідомляє грецьке видання eKathimerini.

Що сказав Сікорський щодо планів створення "Європейського легіону"?

В інтерв'ю журналістам польський дипломат наголосив, що Європейському Союзу сьогодні потрібна набагато глибша військова інтеграція.

"Ось чому я рішуче виступаю за створення "Європейського легіону" – цілеспрямованої, постійної сили, яка могла б набирати досвідчених професіоналів з ширшої європейської родини, включаючи загартованих у боях українських ветеранів після війни", – зазначив Сікорський.

За словами віцепрем'єр-міністра Польщі, Європа зобов'язана взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку, не покладаючись виключно на заокеанських партнерів.

Ми не можемо телефонувати Вашингтону щоразу, коли у нас на задньому дворі пожежа – чи то звичайна загроза, чи то використання Москвою міграційних потоків з Африки та Близького Сходу як зброї проти ЄС,

– додав міністр.

Водночас очільник польського зовнішньополітичного відомства чітко окреслив, що йдеться зовсім не про побудову паралельної альтернативи НАТО чи дублювання вже існуючих структур.

"Нам потрібна сильніша європейська опора в рамках сильнішого НАТО. Наші інтереси доповнюють один одного, а не суперечать один одному", – вважає Сікорський.

Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються незамінним якорем колективної оборони, проте їхня роль неминуче змінюється. Америка й надалі надаватиме неперевершені технологічні та розвідувальні можливості, але саме Європа повинна виконувати важку роботу безпосередньо на місцях.

Як Сікорський просував цю ідею раніше?

Варто зазначити, що ідея формування подібних сил не є абсолютно новою для польського політика. Ще у червні 2020 року, будучи депутатом Європарламенту, він детально описував цю концепцію в аналітичній записці для Martens Centre.

Згодом, наприкінці січня 2026 року, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, Сікорський офіційно запропонував створити такий легіон як прагматичну альтернативу нереалістичній ідеї "федеральної армії ЄС", про що писало видання Notes from Poland. Згідно з його баченням, легіон має розпочати роботу як підрозділ розміром з бригаду, фінансуватися безпосередньо з бюджету ЄС та бути політично підпорядкованим Комітету з питань політики та безпеки ЄС.

Як зазначає Brussels Signal, ця структура призначена насамперед для швидкого реагування на загрози нижчого рівня, наприклад, у Північній Африці чи на Балканах, а не для стримування великих агресорів на кшталт Росії.

Нагадаємо, експосол США в Україні Роман Попадюк високо оцінив потенціал українських збройних сил. За його словами, Україна сьогодні має найбільшу й найдосвідченішу армію в Європі. Це перевірена в найжорсткіших бойових умовах сила, яка неминуче стане надзвичайно важливим елементом усієї майбутньої архітектури безпеки на європейському континенті.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що вважає українську армію однією з 4 найнадійніших в Європі.