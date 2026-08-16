Об этом сообщает греческое издание eKathimerini.

Что сказал Сикорский о планах создания "Европейского легиона"?

В интервью журналистам польский дипломат подчеркнул, что Европейскому Союзу сегодня нужна гораздо более глубокая военная интеграция.

"Вот почему я решительно выступаю за создание "Европейского легиона" – целенаправленной, постоянной силы, которая могла бы набирать опытных профессионалов из более широкой европейской семьи, включая закаленных в боях украинских ветеранов после войны", – отметил Сикорский.

По словам вице-премьер-министра Польши, Европа обязана взять на себя полную ответственность за собственную безопасность, не полагаясь исключительно на заокеанских партнеров.

Мы не можем звонить в Вашингтон каждый раз, когда у нас на заднем дворе пожар – будь то обычная угроза или использование Москвой миграционных потоков из Африки и Ближнего Востока в качестве оружия против ЕС,

– добавил министр.

В то же время глава польского внешнеполитического ведомства четко обозначил, что речь идет вовсе не о создании параллельной альтернативы НАТО или дублировании уже существующих структур.

"Нам нужна более сильная европейская опора в рамках более сильного НАТО. Наши интересы дополняют друг друга, а не противоречат друг другу", – считает Сикорский.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются незаменимым якорем коллективной обороны, однако их роль неизбежно меняется. Америка и впредь будет предоставлять непревзойденные технологические и разведывательные возможности, но именно Европа должна выполнять тяжелую работу непосредственно на местах.

Как Сикорский продвигал эту идею ранее?

Стоит отметить, что идея формирования подобных сил не является абсолютно новой для польского политика. Еще в июне 2020 года, будучи депутатом Европарламента, он подробно описывал эту концепцию в аналитической записке для Martens Centre.

Впоследствии, в конце января 2026 года, во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Сикорский официально предложил создать такой легион в качестве прагматичной альтернативы нереалистичной идее "федеральной армии ЕС", о чем писало издание Notes from Poland. Согласно его видению, легион должен начать работу как подразделение размером с бригаду, финансироваться непосредственно из бюджета ЕС и быть политически подчиненным Комитету по вопросам политики и безопасности ЕС.

Как отмечает Brussels Signal, эта структура предназначена прежде всего для быстрого реагирования на угрозы низшего уровня, например, в Северной Африке или на Балканах, а не для сдерживания больших агрессоров вроде России.

Напомним, бывший посол США в Украине Роман Попадюк высоко оценил потенциал украинских вооруженных сил. По его словам, Украина сегодня имеет самую большую и самую опытную армию в Европе. Это проверенная в самых суровых боевых условиях сила, которая неизбежно станет чрезвычайно важным элементом всей будущей архитектуры безопасности на европейском континенте.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает украинскую армию одной из 4 самых надежных в Европе.