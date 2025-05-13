Польща може долучитись до "сил стримування" в Україні західніше Дніпра, – Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявляє, що в межах потенційного врегулювання війни Росії проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує 24 Канал.

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Сили стримування в Україні

Келлог підкреслив, що Сполучені Штати виступають насамперед за "всеосяжне припинення вогню", після чого сторони повинні обговорювати інші питання. Зокрема, обговорювати статус окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в Північноатлантичному альянсі.

Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. – Ред.),

– сказав посланник президента США.

Водночас, як зазначає Келлог, на схід від Дніпра можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".