Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует 24 Канал.

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Силы сдерживания в Украине

Келлог подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают прежде всего за "всеобъемлющее прекращение огня", после чего стороны должны обсуждать другие вопросы. В частности, обсуждать статус отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. – Ред.),

– сказал посланник президента США.

В то же время, как отмечает Келлог, к востоку от Днепра могут быть размещены "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны, "чтобы можно было фактически контролировать прекращение огня".