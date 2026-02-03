Сина Кадаффі вбили у Лівії, – ЗМІ

3 лютого низка ЗМІ повідомила про смерть Саїфа аль-Іслам Каддафі – сина відомого лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Йому було 53 роки.

Загибель Саїфа аль-Іслам Каддафі у коментарі Reuters підтвердили джерела близькі до родини, його адвоката Халеда ель-Зейді та лівійських ЗМІ. Видання зазначає, що обставини смерті Каддафі наразі залишаються нез'ясованими.

Що відомо про загибель сина Каддафі?

Тим часом Al Arabiya пише, що сина Каддафі вбили. Медіа також посилається на джерело з родини.

Зазначається, що Саїфа аль-Іслам Каддафі застрелили в саду його резиденції у місті Зінтан, що за 136 кілометрів на південний захід від столиці Триполі.

Нападників було четверо. Скоївши злочин, вони втекли з місця події. Хто саме стоїть за вбивством, наразі невідомо.

Про загибель сина Каддафі також повідомило лівійське державне інформаційне агентство LANA з посиланням на його радника Абдаллу Османа.

Джерела в політичному оточенні Саїфа аль-Іслама розповіли Al Arabiya, що четверо озброєних чоловіків увірвалися до його резиденції після того, як вивели з ладу камери спостереження. Саїф аль-Іслам намагався протистояти нападникам і був убитий близько 02:30 за місцевим часом.

З'явилися повідомлення, що Саїф аль-Іслам Каддафі нібито загинув під час зіткнення з 444-ю бригадою – впливовим збройним формуванням, що базується в Триполі. Водночас 444-та бригада заперечила будь-яку причетність до ймовірного вбивства. Про це пише Turkiye Today.

Хто такий Саїф аль-Іслам Каддафі?