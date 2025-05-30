Під час спільного виступу з президентом США Дональдом Трампом Ілон Маск привернув увагу не лише своїми заявами, а й зовнішнім виглядом. Глядачі помітили в нього синець під оком.

Цей факт одразу ж спричинив хвилю обговорень у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір FoxNews.

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Ілон Маск з'явився на брифінг з синцем під оком

Сам Маск пояснив, що отримав ушкодження під час гри зі своїм п’ятирічним сином. За словами мільярдера, це був "жарт", який завершився несподіваною травмою.

Окрім гематоми, увагу привернула й футболка Маска з логотипом фільму "Хрещений батько". Образ мільярдера викликав хвилю обговорень у соцмережах.

Ілон Маск з'явився на брифінг Трампа з синцем під оком: дивіться відео

Тим часом завершується короткий, але гучний період перебування Маска на посаді керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE), створеного під час адміністрації Трампа. Він вирішив відійти від політики через розчарування у важкості досягнення результатів і особисті втрати.