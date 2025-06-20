Може обернутися катастрофою для Росії: Трампа дещо стримує від рішучого кроку щодо Ірану

Дональд Трамп заявив, що досі не ухвалив остаточного рішення щодо Ірану, однак має певні ідеї. Зокрема, причина полягає у тому, що президент США має сумніви, що американські потужні бомби зможуть знищити установку зі збагачення урану на об'єкті у Фордо.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Також, за його словами, якщо Трамп отримає перемогу в Ірані, це може бути серйозною загрозою для Владіміра Путіна.

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Загроза для Путіна

Олег Рибачук зазначив, що Трамп вимагає абсолютної гарантії щодо ефективності бомби GBU-57, що вона зможе досягнути потрібного результату. Для американського лідера було б повною катастрофою, якби він послав бомбардувальники з цими бомбами, а вони не до кінця зробили свою роботу.

На нього впливає все разом. Але я впевнений, що у нього є така риса, що коли він стикається з дуже складною проблемою, не бачить такої ситуації, коли його опоненти відразу погоджуються на все, що він вимагає, то він зависає,

– сказав він.

Трамп завжди очікує миттєвого ефекту. Наприклад, теми щодо Гренландії, Канади у складі США зникли з його порядку денного. Тому що він зіткнувся із супротивом. У таких ситуаціях президент Штатів зупиняється і починає сумніватися. Саме це дещо небезпечно, тому що Путін вже його легко прочитав.

Для Путіна це була б загроза – ситуація, якби Трамп приписав би собі блискавичну перемогу над Іраном. Виникло б миттєве питання: чому тоді Трамп грізно не говорить до Путіна?

– припустив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Однак є питання, чи може зараз Трамп приймати такі лідерські рішення. У цьому загроза затягування розв'язання ситуації в Ірані. Тому що тоді жодних нових санкцій проти Росії у США не ухвалять.