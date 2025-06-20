Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Также, по его словам, если Трамп одержит победу в Иране, это может быть серьезной угрозой для Владимира Путина.

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Угроза для Путина

Олег Рыбачук отметил, что Трамп требует абсолютной гарантии относительно эффективности бомбы GBU-57, что она сможет достичь нужного результата. Для американского лидера было бы полной катастрофой, если бы он послал бомбардировщики с этими бомбами, а они не до конца сделали свою работу.

На него влияет все вместе. Но я уверен, что у него есть такая черта, что когда он сталкивается с очень сложной проблемой, не видит такой ситуации, когда его оппоненты сразу соглашаются на все, что он требует, то он зависает,

– сказал он.

Трамп всегда ожидает мгновенного эффекта. Например, темы по Гренландии, Канады в составе США исчезли из его повестки дня. Потому что он столкнулся с сопротивлением. В таких ситуациях президент Штатов останавливается и начинает сомневаться. Именно это несколько опасно, потому что Путин уже его легко прочитал.

Для Путина это была бы угроза – ситуация, если бы Трамп приписал бы себе молниеносную победу над Ираном. Возник бы мгновенный вопрос: почему тогда Трамп грозно не говорит к Путину?

– предположил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Однако есть вопрос, может ли сейчас Трамп принимать такие лидерские решения. В этом угроза затягивания решения ситуации в Иране. Потому что тогда никаких новых санкций против России в США не примут.