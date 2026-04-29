Війна з Іраном може затягнутися за десятиліття, – політолог сказав, чого не врахував Трамп

Військова операція США в Ірані триває вже два місяці. Президент Дональд Трамп явно розраховував закінчити усе швидше, але прорахувався.

Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що під час розробки такої військової операції потрібно займатися не лише стратегією, але й тактичними діями. Штати мали врахувати, що такі дії малоефективні у боротьбі з тоталітарними режимами.

Де помилився Трамп?

За словами Антонюка, ймовірно, Трамп розраховував, що Штати зможуть скинути іранський режим після інтенсивного бомбардування. Очевидно, в Білому домі не звернули увагу на той факт, що Тегеран вже десятиліттями живе в умовах масштабних санкцій.

Звісно, Сполучені Штати мають змогу скинути режим в Ірані. Але для цього потрібно було залучити значно серйозніші сили. Тепер ж є загроза повторити історію з Афганістаном, яка тривала аж 20 років.

Навряд чи вийде переламати ситуацію без сухопутної операції. Але тоді Штати можуть втягнутися у війну на десятиліття. Історія з Афганістаном мала їх цього навчити. Також в Білому домі навряд чи врахували, що Іран заблокує Ормузьку протоку. Хоча я впевнений, що і Пентагон, і ЦРУ, і розвідка давали Білому дому абсолютно адекватні документи,

– зазначив Антонюк.

Як вирішити ситуацію з Іраном?

За даними ЗМІ, Іран запропонував США припинити блокаду Ормузької протоки, а питання ядерної зброї обговорити пізніше. Однак Штати поки не збираються на такий крок. Адже він може послабити їхні позиції.

Як зазначив Антонюк, якщо конфлікт затягнеться на місяці або навіть на рік, то це збереже високі ціни на нафту, а також деморалізує настрої у демократичних країнах світу. Цим скористається і Росія, і Китай.

Іран зараз намагається досягти більш-менш прийнятного перемир'я. Їм потрібен час, аби таки створити ядерну зброю.

Рік або кілька років перемир'я дозволять Ірану завершити ядерну програму. Тут світ постане перед двома дилемами: або турбулентність зі стрибками цін на пальне та пошуком альтернативних маршрутів і джерел, або ж ризик ядерної ескалації за кілька років,

– зазначив Антонюк.

На його думку, якщо США таки ухвалили рішення позбутися від режиму, то потрібно йти до кінця. Різні пів заходи роблять ситуацію ще більш нестабільною.

Ситуація в Ірані: останні новини

ЗМІ повідомляють, що Трамп доручив команді підготуватися до тривалої блокади Ірану. Йдеться про посилення економічного тиску проти Тегерану. Особливу увагу мають приділити обмеженню можливостей експортувати нафту. Блокада є менш ризикованою, ніж інші варіанти, які розглядалися.

Днями американський есмінець обстріляв іранське судно із гармати. Всього там завдали 9 пострілів з 127-міліметрової гармати Mark 45. Зрештою їм вдалося пошкодити двигун судна, після чого американські військові висадилися на корабель.