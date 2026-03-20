Блокування Ормузької протоки: 6 країн заявили про готовність допомогти у відновленні шляху

Щонайменше 6 країн повідомили про готовність зробити "свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку, через яку проходить велика частина світових поставок нафти.

Про це свідчить спільна заява, оприлюднена на сайті британського уряду.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

Хто готовий долучитися до розблокування протоки?

Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія у спільній заяві оголосили про готовність допомогти у регіоні, проте те, як саме вони доєднаються до відновлення судноплавства, наразі невідомо.

Водночас лідери країн, посилаючись на Резолюцію 2817 Ради безпеки ООН, рішуче засудили атаки Ірану на цивільні об'єкти та комерційні судна, наголосивши на потребі негайного припинення відповідних дій.

Таке втручання в міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв'язку з цим ми закликаємо до негайного всеосяжного мораторію на напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтогазові установки,

– ідеться у заяві.

Ба більше, також вищезгадані країни, які узгодили відповідну заяву, заявили про готовність стабілізувати енергетичні ринки, зокрема шляхом співпраці з країнами-виробниками для збільшення необхідного видобутку.

Довідково. Ормузька протока є єдиним морським виходом для нафтового регіону Перської затоки, через який проходить орієнтовно 20% світового споживання нафти, що робить її стратегічно важливою.

Що цьому передувало?