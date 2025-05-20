США та інші союзники пригрозили Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Секторі Гази, – WP

На тлі посилення бомбардувань Гази адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на Ізраїль. У США пригрозили позбавити країну військової та економічної підтримки, якщо та не зупинить війну.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post. Політику Ізраїлю засудили й інші західні союзники.

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Що відомо про ситуацію

У понеділок, 19 травня, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив – "найближчі друзі Ізраїлю у світі", зокрема американські політики непохитні у своїй підтримці, але не можуть "змиритися з картинами масового голоду".

Люди Трампа дають Ізраїлю зрозуміти: "Ми покинемо вас, якщо ви не припините цю війну",

– The Washington Post цитує анонімне джерело.

Окрім того, інші західні союзники, серед яких Велика Британія, Канада та Франція, засудили рішення Ізраїлю про розширення військових операцій в Газі. Вони пригрозили "конкретними діями", якщо країна не припинить свій наступ і не скасує обмеження на гуманітарну допомогу.

Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньяху продовжує ці обурливі дії,

– йдеться в спільній заяві.

Найближчими днями Ізраїль планує запустити альтернативний механізм гуманітарної допомоги за підтримки США. Ізраїльські військові гарантуватимуть безпеку розподільчих центрів, якими керують приватні американські підрядники, в обхід організацій ООН, що досі надавали більшу частину гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше американський спецпредставник на Близькому Сході спростував чутки про конфлікт між Трампом і Нетаньягу. Стів Віткофф запевнив, що Ізраїль залишається "вірним союзником США", маючи схожі стратегічні й економічні цілі.