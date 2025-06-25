Ситуація вийшла з-під контролю: Трамп виступив на закритому засіданні і згадав Україну

У Гаазі триває Саміт НАТО. Під час закритого засідання Дональд Трамп заявив, що "з Україною потрібно щось робити".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Слова Трампа щодо України сприйняли позитивно

За словами джерела, попри відсутність ентузіазму щодо зустрічі з Зеленським, Дональд Трамп на закритій зустрічі НАТО заявив, що щось потрібно робити з Україною, оскільки ситуація там "повністю вийшла з-під контролю".

Хоча співрозмовник не вдавався в подробиці, коментар був розцінений як позитивний знак щодо співпраці з Україною з боку Дональда Трампа.

Незадовго до цього президент США підтвердив, що у середу, 25 червня, все ж зустрінеться з Зеленським. Трамп визнав, що в українського лідера є певні труднощі, проте назвав його "хорошим хлопцем".

Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,

– сказав він.

Напередодні Зеленський говорив, що планує під час зустрічі підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців. В кулуарах говорять, що президент може отримати схвальну відповідь.