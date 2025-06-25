Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Дональд Трамп на закрытой встрече со своими коллегами-лидерами НАТО заявил, что что-то нужно делать с Украиной, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля".
В Гааге продолжается Саммит НАТО. Во время закрытого заседания Дональд Трамп заявил, что "с Украиной нужно что-то делать".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Дональд Трамп на закрытой встрече со своими коллегами-лидерами НАТО заявил, что что-то нужно делать с Украиной, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля".