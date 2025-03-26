Жодної секретної інформації, – глава Пентагону відреагував на нову публікацію The Atlantic

Глава Пентагону Піт Гегсет стверджує, що у нових скриншотах, які опублікувало The Atlantic, немає "ніякої секретної інформації". Ба більше, американський міністр звинуватив головреда видання у тому, що той "поширює фейки".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Піта Гегсета у соцмережі Х.

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Що написав Гегсет про публікацію The Atlantic

Глава Пентагону зазначив, що The Atlantic опублікував так звані "воєнні плани", і у цих "планах" немає "ніяких імен, ніяких цілей, ніяких місць, ніяких підрозділів, ніяких маршрутів, ніяких джерел та ніяких методів".

Жодної секретної інформації. Це справді жалюгідні військові плани,

– заявив Гегсет.

За його словами, все це є доказом того, що головний редактор видання The Atlantic "поширює фейк".

"Джефф Голдберг ніколи не бачив військового плану або "плану нападу" (як він тепер називає його). Навіть близько", – підкреслив очільник Пентагону.

Він також зазначив, що зараз разом із командою зустрічається з командуванням США в Індійсько-Тихоокеанському регіоні (USINDOPACOM), "хлопцями, які складають справжні військові плани".

Гегсет написав, що у Пентагоні продовжуватимуть виконувати свою роботу, поки "ЗМІ роблять те, що вони роблять найкраще: поширюють фейки".

До слова, Майк Волц повністю взяв на себе провину, що головний редактор видання The Atlantic Джефф Голдберг потрапив до секретного чату у Signal, де обговорювали удари США по Ємену. Водночас він припустив, що журналіст "міг спланувати це".