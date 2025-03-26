Трамп розлютився, що Волц міг бути таким дурним, – Politico про деталі скандалу з чатом про Ємен

Дональд Трамп був засмучений, коли дізнався, що радник з національної безпеки Майк Волц випадково додав головного редактора The Atlantic в секретний груповий чат у Signal. Там обговорювали плани військового удару США по Ємену.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

До теми "Негідник із жахливою репутацією": як Волц взяв "повну відповідальність" за прокол з журналістом

Як відреагував Трамп на помилку Волца з чатом

За словами 3 людей, знайомих із ситуацією, Трамп був розлючений і сповнений підозр через те, що Майк Волц зберіг у своєму телефоні номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Президент був розлючений, що Волц міг бути таким дурним,

– сказав один зі співрозмовників.

Однак уже згодом Дональд Трамп публічно став на захист свого радника, сказавши, що той "засвоїв урок" та пообіцяв підтримувати його.

Трамп також назвав Волца "дуже хорошою людиною" і припустив, що на нього напали несправедливо. З усім тим, президент також сказав, що розгляне використання урядовими чиновниками Signal, програми, яка використовувалася в чаті з Голдбергом і яка могла призвести до порушення безпеки, оскільки високопосадовці США обговорювали плани завдати удару в Ємені.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт у своїй заяві повторила, що президент "має повну довіру до Майка Волца та всієї його команди з національної безпеки".

Однак кілька союзників Трампа попередили, що це ще не кінець проблем Волца. Один із них анонімно сказав, що інцидент загострив стосунки радника з найближчим оточенням Трампа.

Журналісти також пишуть, що президент США "має образу" на видання The Atlantic через статтю, у якій із посиланням на анонімні джерела стверджували, що Трамп назвав американців, загиблих на війні, "лохами та невдахами".

Видання також було одним із перших авторитетних медіа, які закликали до імпічменту Трампа під час його першого терміну.

До слова, головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до групового чату в Signal, де чиновники адміністрації Трампа обговорювали військову операцію проти єменських хуситів. Його туди випадкового додав радник із національної безпеки Трампа Майк Волц.