Польща не блокуватиме вступ України до ЄС, але за однієї умови, – Туск

Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС. Водночас там поставили умову.

Хочуть аби Київ не отримував жодних особливих умов. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 червня.

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Що сказав Туск?

Туск заявив, що Польща вимагатиме умов вступу України в ЄС безпечних та вигідних для себе.

"Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак не буде жодного пільгового тарифу з нашого боку. Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, а також безпечними та вигідними для Польщі", – наголосив він.

Прем'єр також додав, що іноді його "виводять з себе" деякі заяви українського уряду.

Я довго пояснював президенту Зеленському: "Пам'ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої",

– сказав прем'єр Польщі.

Йшлося про скандал з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

Туска заявив, що саме це призвело до нинішньої кризи в польсько-українських відносинах.

"Я звернувся до обох президентів (України та Польщі – 24 Канал) із проханням знайти кращий спосіб, ніж обмін ударами, для деескалації цих емоцій. Чесно кажучи, я звернувся більшою мірою до української сторони з проханням вжити необхідних ініціатив і проявити як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. У мене немає жодних сумнівів з цього приводу", – зазначив польський прем'єр.

Як ще у Польщі реагували на скандал через УПА?

Польський президент Навроцький через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА" збирається позбавити президента України найвищої нагороди Польщі. – ордена Білого Орла.

Тим часом експосол Польщі в Україні Бартош Цихоцький відмовився від державної нагороди, врученої Зеленським у 2022.

А у польському Любліні зняли з ратуші український прапор, що майорів з 2022 року на знак солідарності.

Через скандал лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак також говорив про блокування вступу України в ЄС. Він наполягав, що це має тривати, поки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.

Глава Офісу Президента Кирило Буданов та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 6 червня навіть провели спільну зустріч через скандал. Після неї польський міністр зазначив, що "є межі, які не можна перетинати".