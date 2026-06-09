УПА – лише привід, – політолог сказав, чим можуть обернутися антиукраїнські настрої у Польщі

Антиукраїнські настрої в Польщі почали посилюватися з подачі команди тамтешнього президента Кароля Навроцького ще минулого року. Не дивно, що поляки знову розігрують цю карту.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що уся історія довкола присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" та Волинської трагедії здатна вдарити по відносинах України та Польщі. Тут важливо діяти мудро.

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Чому Польща знову "вибухнула"?

За словами Фесенка, ситуація довкола УПА та Волинської трагедії – лише привід для жорсткої критики України. І навряд чи цю ситуацію можна залагодити конкретними рішеннями. На його думку, основна проблема – негативне ставлення значної частини польського суспільства до українських мігрантів. А різні історичні та політичні речі – це лише привід, щоб висловлювати негатив в бік українців.

Також це пов'язаною із самою Волинською трагедією, яка є дуже дратівливим питанням для Польщі. Тамтешні колеги та журналісти вже кажуть, що в Польщі стався "землетрус". Це пов'язано зі змінами настроїв в країні,

– зазначив Фесенко.

У чому проблема відносин Польщі та України: дивіться відео

Польща регулярно згадує за Волинську трагедію, але "забуває", що поляки так само здійснювали воєнні злочини проти українців. При цьому зараз важливо не вестися на емоції, а намагатися залагодити конфлікт. І найкраще – припинити активну дискусію щодо цієї теми.

Будь-який психолог скаже, що це приведе до зменшення напруги в публічній площині. Якщо в Україні почнуть робити все те саме, що зараз роблять в Польщі щодо України, то стане тільки гірше. Я не бачу якогось політичного рішення чи конкретних дій, які зараз зняли б цю проблему,

– наголосив Фесенко.

Уся ця історія призведе до того, що між Польщею та Україною посилиться напруга. Особливо в тому разі, якщо до влади з часом повернеться "Право і Справедливість". Найімовірніше, саме Польща створить нашій державі найбільші проблеми при вступі до ЄС. Тому важливо ретельно продумувати кожен подальший крок у взаємодії з поляками.

Також ця ситуація неминуче призведе до того, що українська громада в Польщі почне скорочуватися. За деякими польськими джерелами, цей процес вже почався, і він триватиме. Це призведе до негативних наслідків в польській економіці та може загострити проблему з трудовими ресурсами. Можливо, тоді Польща переключить свої негативні емоції з України на інші теми,

– зауважив Фесенко.

Скандал через УПА: що сталося?

Президент Володимир Зеленський нещодавно присвоїв одному з підрозділів Сил оборони України почесне найменування "імені Героїв УПА". Це викликало обурення в Польщі. При цьому упродовж останніх років Польща та Україна працювали над врегулюванням складних історичних питань.

Президент Кароль Навроцький вже хоче, аби в Зеленського забрали орден Білого Орла, який є найвищою державною нагородою країни. Міський голова Львова Андрій Садовий вже розкритикував заяву польського президента.

В МЗС України наголосили, що для українських військових УПА символізує винятково боротьбу проти імперської політики Москви. А дискусії про минуле мають ґрунтуватися на фактах та професійному підході, а не на емоціях.