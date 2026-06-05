Лише однією фразою прем'єр Угорщини здійняв міжнародний скандал: що він сказав

Одна фраза нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра спричинила міжнародний скандал. У четвер, 4 червня, він виступав з короткою промовою під час Дня єдності, присвяченого 106-й річниці підписання Тріанонського мирного договору – угоди між державами-переможницями в Першій світовій війні та Угорщиною.

Про це пише угорське видання HVG.

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Чому слова Мадяра здійняли скандал у Словаччині?

Мадяр, серед іншого, говорив про необхідність добрих відносин із сусідніми країнами та згадав, що це не завжди було можливо раніше. Він навів приклад зупиненої співпраці Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

Угорський прем'єр-міністр також зробив зауваження щодо добрих відносин із сусідніми країнами. Він заявив, що Угорщина є "можливо, єдиною країною у світі, яка сусідить сама з собою".

Згодом цю тезу заперечив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Він відкинув такий "історичний погляд", який, на його думку, лежав в основі цієї заяви.

Ні, шановний прем'єр-міністре Угорщини! Ваші кордони, а отже, і наші, чітко розмежовані завдяки Тріанонським мирним переговорам після Першої світової війни та посилені після Другої світової війни, коли, до речі, Угорщина стала на бік переможених,

– сказав він.

Бланар додав, що продовження дружніх та конструктивних відносин між Словаччиною та Угорщиною можливе "лише без фальшивих та іредентистських тонів і сумнівів в історії".

Довідково. Тріанонський мирний договір – це міжнародна угода, підписана 4 червня 1920 року у Великому Тріанонському палаці у французькому Версалі між державами-переможницями в Першій світовій війні та Угорщиною як правонаступницею Австро-Угорщини.



Тоді територія Угорщини зменшилася з 325 тисяч до 93 тисяч квадратних кілометрів. Зокрема, Закарпаття та Словаччина відійшли до складу новоствореної Чехословаччини.

До слова, Петер Мадяр раніше також говорив про втрачені території України. Він наголосив, що війна має закінчитися, а Києву треба надати міжнародні гарантії безпеки від міжнародного співтовариства.

Окрім того, Україна та Угорщина повністю домовилися щодо прав нацменшин. Київ взяв на себе всеосяжні зобов'язання. У своєму дописі Мадяр пишався, що йому за 3 тижні вдалося досягти того, чого Орбан не зміг зробити за 10 років.