Об этом пишет венгерское издание HVG.

Смотрите также Вето на вступление в ЕС снято: у Зеленского сообщили о перезагрузке отношений с Венгрией

Почему слова Мадьяра подняли скандал в Словакии?

Мадьяр, среди прочего, говорил о необходимости хороших отношений с соседними странами и вспомнил, что это не всегда было возможно раньше. Он привел пример остановленного сотрудничества Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

Венгерский премьер-министр также сделал замечание относительно хороших отношений с соседними странами. Он заявил, что Венгрия является "возможно, единственной страной в мире, которая соседствует сама с собой".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Впоследствии этот тезис опроверг министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он отверг такой "исторический взгляд", который, по его мнению, лежал в основе этого заявления.

Нет, уважаемый премьер-министр Венгрии! Ваши границы, а следовательно, и наши, четко разграничены благодаря Трианонским мирным переговорам после Первой мировой войны и усилены после Второй мировой войны, когда, кстати, Венгрия стала на сторону побежденных,

– сказал он.

Бланар добавил, что продолжение дружеских и конструктивных отношений между Словакией и Венгрией возможно "только без фальшивых и иредентистских тонов и сомнений в истории".

Справочно. Трианонский мирный договор – это международное соглашение, подписано 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце во французском Версале между государствами-победительницами в Первой мировой войне и Венгрией как правопреемницей Австро-Венгрии.



Тогда территория Венгрии уменьшилась с 325 тысяч до 93 тысяч квадратных километров. В частности, Закарпатье и Словакия отошли в состав новосозданной Чехословакии.

К слову, Петер Мадьяр ранее также говорил о потерянных территориях Украины. Он отметил, что война должна закончиться, а Киеву надо предоставить международные гарантии безопасности от международного сообщества.

Кроме того, Украина и Венгрия полностью договорились о правах нацменьшинств. Киев взял на себя всеобъемлющие обязательства. В своей заметке Мадьяр гордился, что ему за 3 недели удалось достичь того, чего Орбан не смог сделать за 10 лет.