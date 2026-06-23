Скандал з Трампом і Мелоні: з чим пов'язана одіозна заява президента США

Президент США Дональд Трамп несподівано сказав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні буцімто хотіла зробити спільне фото. І це насправді дивна заява.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп не сприймає класичні підходи в політиці. Тому час від часу він робить одіозні заяви та дивні рішення. Але це не завжди грає йому на користь.

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Трамп зробив безпідставну заяву

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вже підкреслила, що заяви Трамп є повністю вигаданими. Вона щиро здивована з того, що відбулося.

За словами Уса, Трамп робить багато заяв, які можна назвати безпідставними. Ще ніколи слова президента США не були настільки девальвованими, як зараз. До прикладу, ЗМІ підрахували, що Трамп 38 разів говорив про мир з Іраном.

Інколи здається, що Трамп втрачає контроль над ситуацією. Йому не подобається, що європейці згадали, що таке НАТО. Це – оборонний союз, який може застосувати силу в разі агресії проти будь-кого з членів Альянсу. Але якщо хтось з країн ініціював бойові дії, то їх не підтримують. США та Ізраїль напали на Іран. Не навпаки. Європа й каже, що не буде тут втручатися. Трампу це не подобається. Через це він міг формально "напасти" на Мелоні,

– зазначив Ус.

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