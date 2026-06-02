Скандал через УПА: у Польщі раптом заговорили про блокування вступу України в ЄС

У Польщі закликали блокувати вступ України в Євросоюз. Причиною такого заклику стало присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Про це заявив лідер польської ультраправої і антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак в ефірі RMF24.

Що сказав Босак про Україну?

Босак вважає, що Польщі треба оголосити, що вона блокуватиме вступ України в ЄС, доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії. Він закликав піти на жорсткіші кроки щодо України.

Так віцеспікер Сейму відреагував на рішення президента Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив,

– заявив він.

Посадовець, зокрема, запропонував припинити платити за Starlink українським військовим та відмовитися від схем спільного запозичення коштів для України з іншими країнами ЄС.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі залазять у борги, надають безумовну та безповоротну допомогу, а на себе беруть тягар погашення кредиту", – заявив Босак.

Він також додав, що керівні партії Польщі зробили так, що в Україні "панує зневага до польських політиків" і "їх вважають слабаками".

"Вони (українці – 24 Канал) вважають, що можна вчинити будь-яку провокацію. Це не зустріне жодної реакції", – заявив поляк.

До слова, днями також стало відомо, що польський президент Навроцький зібрався домагатися позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі.

А у польському Любліні зняли з ратуші український прапор, що майорів з 2022 року на знак солідарності.