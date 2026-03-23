ЄС вимагає пояснень від Угорщини через можливий злив даних Росії

У Європейському Союзі розгорівся гучний скандал через можливу передачу конфіденційної інформації Росії з боку Угорщини. У Брюсселі вже заявили, що очікують офіційних пояснень від уряду Віктора Орбана.

Ситуація може мати серйозні наслідки для довіри всередині ЄС. Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відреагували у ЄС на передачу даних Росії?

У Європейському Союзі вимагають від Угорщини пояснень через інформацію про можливу передачу конфіденційних даних Росії. Скандал спалахнув після публікацій у західних медіа, де йдеться про ймовірні контакти угорських посадовців із російською стороною.

За даними журналістів, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто міг роками передавати російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову інформацію про закриті обговорення в ЄС.

Зокрема, йдеться про можливі "живі звіти" під час перерв у засіданнях Євросоюзу. На тлі цих повідомлень у Європейській комісії заявили, що така інформація викликає серйозне занепокоєння.

Довірчі відносини між державами-членами Євросоюзу, а також між ними та інституцією (йдеться про Єврокомісію – ред.) є основою роботи ЄС, і ми очікуємо від угорського уряду відповідних роз’яснень,

– заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Водночас в Угорщині заперечують звинувачення. Петер Сіярто назвав інформацію у ЗМІ неправдивою.

На цьому тлі прем’єр-міністр Віктор Орбан доручив провести внутрішнє розслідування, зокрема щодо можливого прослуховування угорських посадовців.

Однак скандал уже вплинув на атмосферу в Євросоюзі. За словами дипломатів, на тлі підозр ЄС може обмежити доступ Угорщини до частини чутливої інформації.

Ми очікуємо, що угорський уряд надасть роз’яснення. Спочатку нам потрібно з’ясувати та отримати роз’яснення, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо,

– підкреслила Гіппер.

Це може стати безпрецедентним кроком, який свідчитиме про зниження рівня довіри до Будапешта.

Що ще відомо про передачу інформації?