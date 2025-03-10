Зеленський перепросив у Трампа за скандал в Білому домі, надіславши листа, – Віткофф

Володимир Зеленський перепросив у Дональда Трампа за скандал, який відбувся у Білому домі 28 лютого. Український президент надіслав американському президенту лист.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву спеціального представника Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа в ефірі Fox News.

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Зеленський перепросив у Трампа

Віткофф повідомив, що президент України надіслав Трампу лист з вибаченнями за суперечку, яка виникла в Овальному кабінеті 28 лютого. Тоді в розмову на підвищених тонах вступили Ді Венс, Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Зеленський направив листа президенту. Він перепросив за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії,

– заявив Віткофф.

Він додав, що те, що Зеленський надіслав американському президенту вибачення, це вже було "прогресом".

Крім того, Віткофф зауважив, що у Вашингтоні очікують на підписання угоди щодо копалин.