Лідерка німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель 27 листопада відзначилася скандальними висловлюваннями щодо України. Політикиня заявила, що російськомовні регіони нібито відійдуть до Росії, бо росіяни їх не віддадуть.

Політикиня публічно озвучила пропагандистські тези щодо розв'язаної Москвою війни. За її словами, немає жодних підстав вважати, що агресор колись погодиться на повернення окупованих земель під контроль Києва.

Виправдання загарбників та звинувачення України

Розмірковуючи про перспективи врегулювання війни, лідерка німецької політсили фактично заперечила можливість відновлення територіальної цілісності України та стала на бік агресора.

"Російськомовні території відійдуть до Росії, і росіяни їх не віддадуть. Чому вони мали б це робити?" – заявила Аліс Вайдель.

Окрім закликів змиритися з окупацією, політикиня вдалася до відвертих маніпуляцій щодо подій на сході України, які передували повномасштабному нападу Росії.

Перед вторгненням Україна сама обстрілювала ракетами населення на Донбасі. Це завжди замовчують,

– додала лідерка AfD.

Зауважимо, що представники німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" закликають припинити військову допомогу Україні, а після завершення війни – повернути українських біженців на батьківщину. Також політики виступають за перегляд відносин із Росією.

До того ж AfD здобула впевнену перемогу на земельних виборах у німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт.