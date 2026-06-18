"Це божевільні цифри": Рютте сказав, скільки Росія витрачає на оборону, та застеріг Європу

Росія продовжує суттєво збільшувати свої оборонні витрати. За останніми даними, майже половина державного бюджету країни – близько 48% – спрямовується на військові потреби.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в четвер, 18 червня, повідомляє "Радіо Свобода".

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Скільки Кремль витрачає на війну?

Раніше Марк Рютте заявляв про 40 відсотків бюджету Росії, які йдуть на оборону, однак витрати продовжують зростати.

Це означає, що приблизно 75% усіх податкових надходжень, які отримує Москва, тепер спрямовуються на оборону. Це божевільні цифри… Тому ми не можемо бути наївними щодо Росії,

– сказав генсек НАТО.

Він підкреслив важливість нарощування оборонних витрат і спроможностей союзниками на тлі потенційних загроз. Рютте зазначив, що, за відкритими оцінками європейських розвідувальних служб, до 2029 року Росія може відновити військовий потенціал і бути готовою до дій,

Як наслідок, союзники повинні вже зараз зміцнювати власні позиції, щоб "Росія зрозуміла: краще навіть не намагатися".

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що для Москви було б найбільшою помилкою намагатися атакувати країни Альянсу.

У підсумку все залежить від того, чи хоче Путін брати участь у переговорах. А поки що ми повинні зробити все можливе…

– підсумував Марк Рютте.

До слова, нещодавно Марк Рютте провів зустріч із Володимиром Зеленським. За словами генсека НАТО, однією з головних тем переговорів стала ситуація на полі бою – Україна продовжує чинити опір російській агресії, а втрати окупантів, за наявними оцінками, сягають від 30 до 35 тисяч військових щомісяця.

Окремо політики обговорили потреби України в озброєнні та засобах протиповітряної оборони.