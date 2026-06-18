Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню спалену техніку традиційно розповіли в Генштабі.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат у живій силі та озброєнні. Станом на 18 червня 2026 року втрати окупаційних військ становлять:

особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб;

танків – 12 038 (+5);

бойових броньованих машин – 24 779 (+4);

артилерійських систем – 44 240 (+71);

РСЗВ – 1 877 (+3);

засобів ППО – 1 431 (+4);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 357 589 (+1 996);

наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 108 425 (+431);

спеціальної техніки – 4 306 (+3);

крилатих ракет – 4 783 (+0).



Втрати Росії / Генштаб

Зазначимо, що минулого тижня українські Сили оборони провели результативну операцію проти російських військ. За словами Федорова, лише за дві ночі було знищено близько 250 ворожих артилерійських систем.

Крім того, українські військові завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах противника. Серед уражених цілей – танкер російського "тіньового флоту", елементи логістичної інфраструктури та командні пункти окупаційних сил.