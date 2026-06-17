Про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю PRESSING.

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Що Федоров розповів про операцію "Ашан"?

За словами Федорова, українські військові у 2025 році накопичили спеціально розроблені дрони та розвідувальну інформацію та завдали потужного удару по росіянах.

Тоді Сили оборони за 3 ночі повністю знищили майже 800 одиниць броньованої техніки окупантів, а за увесь час випустили по ворогу майже 1000 безпілотників.

Операція була суто дронова, а наступний механізований наступ, який ворог планував провести у травні 2025 року, почався лише у жовтні. Тобто пів року взагалі не було можливостей,

– заявив Федоров.

Міністр оборони також розповів про продовження операції. У 2026 році її вже назвали "Арташан". За словами Федорова, нещодавно ЗСУ розробили спеціальний снаряд, який розриває дуло російській артилерії.

Він зазначив, що минулого тижня Сили оборони провели успішну операцію із ліквідації ворога. Федоров розповів, що за 2 ночі українські захисники спалили 250 артсистем окупантів.

Які ще успішні операції нещодавно проводили ЗСУ?

Українські військові провели успішну атаку на нафтогазоносний термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили й позиції ППО країни-агресорки. Безпілотники СБУ уразили п'ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Сили оборони відпрацювали по низці об'єктів російської армії 7 червня та вночі 8 червня. Дрони били по військових, логістичних та паливних об'єктах окупантів, зокрема у найбільшому порту Росії.

Військові підтвердили удар по перевальній нафтобазі "Грушовая", що поблизу Грушової Балки у Краснодарському краї Росії. В результаті успішної атаки на території об'єкта виникла пожежа, а масштаби збитків уточнюються.