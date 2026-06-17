Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в интервью PRESSING.

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Что Федоров рассказал об операции "Ашан"?

По словам Федорова, украинские военные в 2025 году накопили специально разработанные дроны и разведывательную информацию и нанесли мощный удар по россиянам.

Тогда Силы обороны за 3 ночи полностью уничтожили почти 800 единиц бронированной техники оккупантов, а за всё время выпустили по врагу почти 1000 беспилотников.

Операция была исключительно дронной, а следующее механизированное наступление, которое враг планировал провести в мае 2025 года, началось только в октябре. То есть полгода вообще не было возможностей,

– заявил Федоров.

Министр обороны также рассказал о продолжении операции. В 2026 году её уже назвали "Арташан". По словам Федорова, недавно ВСУ разработали специальный снаряд, который разрывает ствол российской артиллерии.

Он отметил, что на прошлой неделе Силы обороны провели успешную операцию по ликвидации врага. Федоров рассказал, что за две ночи украинские защитники уничтожили 250 артиллерийских систем оккупантов.

Какие еще успешные операции недавно проводили ВСУ?

Украинские военные провели успешную атаку на нефтегазоносный терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Под удар попали и позиции ПВО страны-агрессора. Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российской армии 7 июня и в ночь на 8 июня. Дроны наносили удары по военным, логистическим и топливным объектам оккупантов, в частности в крупнейшем порту России.

Военные подтвердили удар по перевалочной нефтебазе "Грушовая", расположенной вблизи Грушовой Балки в Краснодарском крае России. В результате успешной атаки на территории объекта возник пожар, а масштабы ущерба уточняются.