Про це в інтерв'ю ютуб-каналу PRESSING повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
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Наразі Сили оборони продовжують завдавати ефективних ударів по логістичних шляхах ворога на території тимчасово окупованого Криму.
По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів,
– сказав Федоров.
За його словами, це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Однак Федоров утримався від подробиць майбутніх планів України щодо Криму.
Водночас журналіст поцікавився у міністра, що найближчим часом відбуватиметься в Криму. У відповідь посадовець заявив, що півострів незабаром може опинитися в складній ситуації, додавши емоційний коментар про те, що для російських окупантів там "настануть дуже важкі часи".
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Зауважимо, що вибухи на півострові значно почастішали. Впродовж червня 2026 року Сили оборони завдали потужних ударів по мостах, які ведуть до Криму. Рух по Чонгарському мосту зупинили – влада запропонувала альтернативних шлях – через Армянськ і Перекоп.
У ЦПД згодом додали, що безпілотники українських сил повністю знищили Чонгарський міст.
На контрольно-пропускному пункті "Джанкой" зафіксовано суттєві руйнування. Об'єкт розташований на трасі з боку Чонгара на території окупованого Криму.
Після того, на ТОТ Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після пошкоджень там було запроваджено реверсивний рух.