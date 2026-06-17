Про це в інтерв'ю ютуб-каналу PRESSING повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Дивіться також Кремль б'є на сполох: який сценарій у Криму дедалі більше лякає Путіна

Наразі Сили оборони продовжують завдавати ефективних ударів по логістичних шляхах ворога на території тимчасово окупованого Криму.

По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів,

– сказав Федоров.

За його словами, це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Однак Федоров утримався від подробиць майбутніх планів України щодо Криму.

Водночас журналіст поцікавився у міністра, що найближчим часом відбуватиметься в Криму. У відповідь посадовець заявив, що півострів незабаром може опинитися в складній ситуації, додавши емоційний коментар про те, що для російських окупантів там "настануть дуже важкі часи".

Михайло Федоров про майбутнє Криму: дивіться відео (18+)

Зауважимо, що вибухи на півострові значно почастішали. Впродовж червня 2026 року Сили оборони завдали потужних ударів по мостах, які ведуть до Криму. Рух по Чонгарському мосту зупинили – влада запропонувала альтернативних шлях – через Армянськ і Перекоп.

У ЦПД згодом додали, що безпілотники українських сил повністю знищили Чонгарський міст.

На контрольно-пропускному пункті "Джанкой" зафіксовано суттєві руйнування. Об'єкт розташований на трасі з боку Чонгара на території окупованого Криму.

Після того, на ТОТ Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після пошкоджень там було запроваджено реверсивний рух.