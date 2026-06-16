Сьогодні завдання України – максимально знищити ворожу логістику. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що ворог з такою самою силою намагатиметься її відновити, але навряд чи це йому вдасться.

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Якого розвитку подій найбільше боїться Путін?

Навряд чи Росія змінить підхід до постачання своїх військових, не варто очікувати стратегічних змін з логістикою. Зі свого боку Україна докладатиме максимум зусиль, щоб безперервність знищення ворожої техніки тривала якнайдовше.

Ми розуміємо, що дорогами, які використовувала Росія на окупованих територіях, – щодня пересувалося тисячі автомобілів. Зараз вони паралізовані або функціонують з перебоями. Це велика заслуга Сил оборони,

– підкреслив Іван Тимочко.

Також не треба забувати, що Україні доводиться постійно залучати нові засоби ураження. Противник у відповідь підтягуватиме свої контрбатарейні структури, антидронові системи, систем РЕБ, зенітні підрозділи тільки для того, щоби мінімізувати нашу роботу. Тому українським силам потрібно постійно вдосконалюватися.

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У перспективі знищення логістики може призвести до дуже небезпечного і болючого для всієї російської армії удару. За словами військового оглядача, цілком ймовірно, що окупантам дадуть наказ стояти до кінця і не відступати, навіть якщо логістичні шляхи будуть перекриті.

Це може призвести до того, що російські війська почнуть самовільно втікати або відступати. Далі почнеться хаос на конкретному напрямку. Звісно, вони спробують мінімізувати проблеми, але сам факт того, що війська самовільно відступають – покаже, що Путін не контролює армію,

– наголосив Іван Тимочко.

Для Путіна це буде страшніше, ніж якби збунтувалася частина його соратників у Кремлі. Адже факт відступу покаже, що армія є слабкою. Диктатор це усвідомлює, тому активізував зустрічі з російськими військовими.

У росіян проблеми з логістикою по всьому фронту

Зараз російська пропаганда також активізувалася і намагається популяризувати Путіна, показати його як "люблячого командира російських військових".

Путін теж все це усвідомлює і хоче підбадьорити своїх військових. Особливо враховуючи, що у них дуже серйозні виклики з логістикою, з неспроможністю виконувати стратегічні завдання,

– додав військовий оглядач.

Проте реальний стан справ свідчить, що у ворога проблеми з логістикою не лише на півдні України. Зараз по всій лінії фронту відбувається знищення ворожих постачань, воно вже доходить на глибину 100 – 200 кілометрів. Можемо говорити, що дальність ураження зросла вдвічі.

Також цікаво, що транспорт, який росіяни залучали для логістики, водіїв, командирів, які знали маршрути – всього цього уже нема. Знищено багато техніки, логістів, військових експедиторів. Замість них залучають інших, але вони не знають всіх шляхів, а внутрішня горизонтальна взаємодія – зламана.

Головне про проблеми ворога з логістикою

Про логістичну блокаду активно заговорили наприкінці травня. Тоді Сили оборони завдали кількох ударів по мосту біля Чонгара. Він є ключовим елементом сухопутного коридору Росії, адже сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Сімферополем. Тепер рух цією ділянкою обмежений через небезпеку нових ударів.

В середі червня стало відомо, що Україна розширила контроль над ворожими логістичними шляхами. Руйнування зафіксували й на пункті пропуску "Джанкой". Також відомо про ураження мосту через протоку Промоїна. Там росіяни ввели реверсний рух.

Розуміючи неминучі проблеми з логістикою, ворог намагається шукати варіанти для своїх постачань. Окупанти уже розглядають нові схеми перевезення і маскування. Наприклад, військові мають рухатися у цивільному одязі й перевозити пальне легковими автомобілями з причепом.